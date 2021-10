Venda milionária agrada ao Newcastle, mas não aos outros 19 da Premier

Restantes emblemas de Inglaterra estão contra o negócio

A compra milionária do Newcastle por parte de um fundo saudita continua a dar que falar. Agora, segundo a imprensa inglesa, os restantes 19 emblemas da Premier preparam uma espécie de rebelião contra o negócio.

De acordo com informações veiculadas pelo The Guardian, os 19 clubes preparam uma reunião para a próxima semana, no sentido de se mostrarem contra a compra e contra a falta de informação que receberam por parte da Premier League antes da oficialização.

O Newcastle foi comprado por um fundo saudita na última quinta-feira, por pouco mais de 350 milhões de euros. O negócio já foi publicamente criticado pela Amnistia Internacional e pela viúva do jornalista saudita assassinado, num crime que, segundo serviços de informação americanos, teve o envolvimento do novo dono do clube inglês, Mohammed bin Salman.