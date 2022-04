Chelsea: Lewis Hamilton e Serena Williams também entram na corrida

Imprensa inglesa assegura que ambos estão associados ao consórcio liderado por Martin Broughton.

A venda do Chelsea é um processo ainda por concretizar, mas tem duas das principais figuras do desporto mundial associadas: a tenista Serena Williams e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Segundo escreve a Sky Sports, ambos associaram-se ao consórcio liderado pelo empresário Martin Broughton, que se encontra na corrida ao clube londrino, e, de acordo com a mesma informação, investem 12 milhões de euros cada.

O consórcio de Broughton, antigo presidente do Liverpool, enfrenta a concorrência de Steve Pagliuca, investidor norte-americano e proprietário da Atalanta, equipa italiana de futebol, e dos Boston Celtics, da NBA, assim como de Todd Boehly, proprietário dos Los Angeles Dodgers, uma equipa de basebol.

Roman Abramovich, recorde-se, foi sancionado pelo Governo do Reino Unido e pela União Europeia (UE), pela sua "estreita relação de décadas" com o Presidente russo, Vladimir Putin. Como resultado dessas sanções, que congelaram os bens de Abramovich e o impediram de entrar no Reino Unido e na UE, o bilionário russo anunciou a venda do Chelsea.