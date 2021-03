Revelam o plano do Manchester United para contratar Haaland e há um português em foco

Haaland é o goleador do Dortmund

Imprensa inglesa avança que o clube quer vender Lingard, Dalot e Jones com a missão de angariar fundos para o norueguês.

Candidato a grande animador do defeso, Haaland continua a somar pretendentes e o último a demonstrar interesse no prodígio norueguês foi o Manchester United. Determinado a reencontrar o jogador que chegou a orientar no Molde, Ole Solskjaer está disposto a envidar todos os esforços para chegar aos 150 milhões de euros pedidos pelo Dortmund pelo avançado.

Segundo o jornal "Manchester Evening News", os red devils têm cerca de 90 milhões de euros para gastar no próximo defeso e planeiam arrecadar o valor que resta com as negociações em definitivo de Diogo Dalot e de Lingard, que estão a brilhar nos empréstimos a Milan e West Ham, respetivamente.

Recordista de precocidade na Champions, Haaland também tem sido apontado a Real Madrid, Barcelona, Juventus e Bayern.