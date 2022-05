Venceu três Champions no Real Madrid, mas tudo esteve prestes a ser diferente

Toni Kroos esteve prestes a mudar-se para o Manchester United, mas acabou por assinar pelo emblema "merengue".

Toni Kroos trocou o Bayern pelo Real Madrid em 2014, a troco de um valor a rondar os 25 milhões de euros, considerado pouco para o seu nível naquela altura. No emblema "merengue", acabou por conquistar três Ligas dos Campeões, mas a verdade é que o internacional alemão poderia ter tomado um rumo diferente, como o próprio recordou em declarações ao "Daily Mail".

"Sabia de antemão que o United me queria. E [David] Moyes estava completamente de acordo. Foi uma tarde muito bonita, com gente muito agradável. Falámos muito do plano de futuro do United, que me convenceu. Mas também nos chegámos a conhecer pessoalmente. Ficámos a conhecer bastante bem a família Moyes. Falámos sobre como vivíamos e como imaginámos a vida familiar", começou por explicar o médio, que admitiu mesmo ter chegado a acordo verbal com os "red devils".

"Chegámos a acordo verbal. O passo seguinte seria ver tudo no local, em Manchester. A mudança não teria sido tão complicada; ao fim e ao cabo, na altura só tínhamos um filho de sete meses. Tudo teria resultado", acrescentou. Tudo parecia encaminhado, no entanto, David Moyes acabaria por ser destituído do cargo de treinador do Manchester United a 22 de abril de 2014, pelo que o cenário mudou.

"Não sou alguém que pense em hipóteses. Sim, esteve perto. Estive prestes a ir para o Manchester United. Mas as coisas não aconteceram dessa forma. Não sou de pensar "e se", porque não há respostas reais para isso. A única coisa que posso dizer com certeza é que provavelmente não teria ganho a Liga dos Campeões três vezes com o Manchester United", disse ainda, antes de fechar a porta a uma possível mudança para Old Trafford no fim da ligação com o Real Madrid [30 de junho de 2023]:

"O United é um clube demasiado grande para estar lá um ano ou dois. Não é um clube para o qual vai para terminar a tua carreira. Tens que estar lá três ou quatro anos e tanto o jogador como o clube devem ter uma ideia clara."