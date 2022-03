Venceu a Premier League, esteve perto do Benfica e agora combate na guerra da Ucrânia

Oleg Luzhny, antigo futebolista do Arsenal e Wolverhampton, está a combater o exército russo. O antigo internacional ucraniano - chegou a capitanear a seleção - venceu a Premier League pelos gunners.

São muitos os desportistas e ex-atletas que se juntaram ao exército ucraniano para combater os russos e as histórias vão sendo conhecidas ao longo do tempo. Oleg Luzhny é um antigo futebolista, agora com 53 anos, que está a viver na linha da frente a guerra na Ucrânia.

Volyn, Karpaty e Dínamo Kiev foram os primeiros clubes da carreira deste antigo defesa-direito, mas foi no Arsenal que mais se deu a conhecer, enre 1999 e 2003. Venceu a Premier League em 2002, uma Taça de Inglaterra em 2003 e a Supertaça em 1999 e 2002, ao serviço dos gunners.

Em 2003/04 representou o Wolverhampton e, em 2005, antes de terminar a carreira, passou pelo campeonato da Letónia.

Nos anos seguintes, foi treinador adjunto do Dínamo de Kiev.

Em entrevista ao The Mirror, Oleg Luzhny falou sobre o que está a viver atualmente. "Como todos os ucranianos, estou agora no meu país a defender o nosso povo e o nosso território. A situação é muito tensa, as sirenes soam três ou quatro vezes por dia. As pessoas têm de correr para os abrigos, mulheres com crianças pequenas, que não percebem o que está a acontecer... ficam aterrorizadas. Vilas e cidades inteiras bombardeadas e destruídas, as pessoas a ficarem sem comida, água, eletricidade, gás...", contou.

"Mas a nossa nação mantém-se unida como nunca antes esteve. Não vamos desistir, toda a gente está a tentar fazer o melhor possível", completou.

"Eu apoio todas as sanções à Rússia. E as pessoas do desporto fazem parte da nação. Se ficam calados, significa que apoiam o que se está a passar. Portanto, o desporto russo deve falar e pedir ao presidente Putin que acabe com a guerra. Bombardear pessoas no século XXI... não faz qualquer sentido. O que a Rússia está a fazer não é uma ameaça só para a Ucrânia, mas para toda a Europa", referiu o antigo futebolista.

Em 1999, Oleg Luzhny esteve muito perto de ser reforço do Benfica, inclusive esteve com o então presidente Vale e Azevedo, foi fotografado com a camisola dos encarnados, e treinou, mas o negócio acabou por não se concretizar.