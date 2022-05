"Vencer a Premier League não depende apenas do quão bons somos com a bola"

Pep Guardiola deixou a garantia de que a equipa "vai dar a vida" na última jornada para sagrar-se campeã

Pep Guardiola, após o empate do Manchester City na visita ao West Ham (2-2), garantiu que a equipa vai "dar a vida" diante do Aston Villa, na última jornada da Premier League, de forma a vencer a partida e sagrar-se bicampeão.

"Posso assegurar-vos uma coisa: dentro de uma semana o nosso estádio estará cheio e vamos dar-lhes [aos adeptos] vida durante 95 minutos e eles vão dar-nos a deles. É um privilégio incrível ter a oportunidade em casa , com o nosso povo, de poder ganhar uma partida para ser campeão. Isso deixa-me muito animado", lançou o espanhol, em conferência de imprensa.

Guardiola elogiou ainda a força mental dos jogadores do City, destacando a capacidade que demonstraram para anular uma desvantagem de dois golos no jogo com o West Ham, sendo que a reviravolta apenas foi travada por Fabianski, que defendeu um penálti de Mahrez aos 86 minutos.

"Os jogadores têm o desejo de vencer. Ganhar títulos, especialmente a Premier League, não depende apenas do quão bons somos com a bola, há outros fatores envolvidos", finalizou.

O Manchester City recebe o Aston Villa no próximo domingo, às 16h, na derradeira jornada da Premier League. Caso vençam, os cityzens revalidarão o título de campeões da época passada.