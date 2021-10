Vem aí um verão quente: Haaland já decidiu que quer sair, garante o AS

Jornal AS afirma que o jogador não vai mais permanecer na equipa alemã.

Um dos jogadores mais desejados do futebol mundial, Erling Haaland, vai deixar o Dortmund na próxima janela de transferências, avança o diário AS. Sem adiantar o destino do internacional norueguês, o jornal espanhol afirma que o avançado não vai permanecer na equipa alemã para lá do próximo verão.

Apesar da intenção do Dortmund de duplicar o salário de Haaland para que este possa ficar pelo menos mais uma temporada, a publicação refere afirma que o representante do jogador, Mino Raiola, já está a receber e a analisar propostas para o próximo verão.

A equipa alemã já terá recebido ofertas na casa dos 200 milhões de euros de equipas como o PSG e o Manchester City, mas o valor será, ainda assim, insuficiente.

A cumprir a terceira época no Dortmund, o goleador de 21 anos leva 11 golos marcados em oito jogos em 2021/22. Falhou, recentemente, o duelo com o Sporting (1-0 para o conjunto alemão), por problemas físicos.