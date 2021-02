Vélez Sarsfield afastou jogadores suspeitos de abuso sexual

Miguel Brizuela e Thiago Almada envolveram-se com uma mulher de 28 anos numa festa particular em casa de outro jogador, num bairro de luxo de Buenos Aires

O central Miguel Brizuela e o extremo Thiago Almada estão metidos em maus lençóis e deixaram de contar com o manto protetor do Vélez Sarsfield. Os dois jogadores foram acusados de abuso sexual e, por esse motivo, o clube argentino resolveu afastá-los de todas as atividades.

Em comunicado, o Vélez Sarsfield confirmou a suspensão, precisando que os dois atletas passarão a ter acompanhamento psicológico: "Foi determinado separar temporariamente os dois profissionais da primeira equipa até que suas situações jurídicas sejam resolvidas. Os jogadores de futebol serão acompanhados pelo Departamento de Psicologia da Instituição".

Segundo a queixa apresentada, os dois jogadores envolveram-se com uma mulher de 28 anos em dezembro de 2020 durante uma festa em casa de Martín Lucero, outro jogador, no condomínio de Country Camino Real, uma das áreas nobres da cidade de Buenos Aires. Por essa altura, a mesma mulher terá relatado às autoridades que um homem de nome "Acuña" havia sido o principal criminoso no ato, tendo-se descoberto posteriormente que se tratava de Juan José Acuña, ex-técnico do Argentino de Quilmes e que, acusado formalmente desde o ano passado, está em condição de foragido da justiça argentina.

Em depoimentos seguintes mais detalhados, a vítima deu então conta de que teve relações sexuais consentidas com Thiago Almada até à entrada de Brizuela no quarto. Nessa altura, terá pedido para que este se retirasse e terá recusado.