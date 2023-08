Veja o quadro de jogos do play-off da Liga Europa e da Liga Conferência

Com a eliminação do V. Guimarães e do Arouca não há equipas portuguesas em prova nesta fase. O Sporting entra diretamente na fase de grupos da Liga Europa. Mas há jogadores e técnicos portugueses que vão competir nos próximos dias 24 e 31 de agosto

PLAY-OFF DA LIGA EUROPA (jogos a 24 e 31 de agosto)

Slavia Praga (CHE) - Zorya Luhansk (UCR)

Olympiacos (GRE) - Cukaricki (SER)

Union SG (BEL) - Lugano (SUI)

Ludogorets (BUL) - Ajax (PBA)

Hacken (SUE) - Aberdeen (ESC)

LASK (AUS) - Zrinjski (BOS)

KÍ Klaksvík (IFR) - Sheriff Tiraspol (MAC)

Olimpija Ljubljana (SLOV) - Qarabag (AZE)

Slovan Bratislava (SLVK) - Aris Limassol (CHI)

AEK Athens (GRE) / GNK Dinamo (CRO)* - Sparta Praga (CHE)

*jogo referente à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões foi adiado para este sábado, dia 19 de agosto. O AEK venceu por 2-1 a segunda partida, já disputada. A equipa eliminada cai na Liga Europa e defronta o Sparta de Praga

PLAY-OFF DA LIGA CONFERÊNCIA (jogos a 24 e 31 de agosto)

Caminho dos campeões

Ballkani (KOS) - BATE Borisov (BLR)

Zalgiris Vilnius (LTU) - Ferencvárosi (HUN)

Struga (MCD) - Breidablik (ISL)

Farul Constanța (ROM) - Helsinki (FIN)

Astana (KAZ) - Partizani (ALB)

Caminho principal

Levski Sofia (BUL) - Eintracht Frankfurt (ALE)

APOEL (CHI) - Gent (BEL)

Spartak Trnava (SVK) - Dnipro-1 (UCR)

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROM) - Bodo/Glimt (NOR)

Tobol Kostanay (KAZ) - Viktoria Plzen (CHE)

Hibernian (ESC) - Aston Villa FC (ING)

Midtjylland (DIN) - Légia de Varsóvia (POL)

LOSC Lille (FRA) - HNK Rijeka (CRO)

Genk (BEL) - Adana Demirspor (TUR)

Fenerbahçe (TUR) - Twente (PBA)

Dínamo de Kiev (UCR) - Besiktas (TUR)

AZ Alkmaar (PBA) - Brann (NOR)

Rapid de Viena (AUS) - Fiorentina (ITA)

Heart of Midlothian FC (ESC) - PAOK (GRE)

Nordsjælland (DIN) - Partizan (SER)

Osasuna (ESP) - Brugge (BEL)

Maccabi Tel-Avive (ISR) - NK Celje (SLV)