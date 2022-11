O Bétis reecebeu o Sevilha, num dérbi relativo à 13.ª jornada da LaLiga. Lançado a jogo aos 43 minutos, na sequência da expulsão de Gonzalo Montiel, Jesús Navas foi alvo de um enorme infortúnio. No mesmo minuto em que entrou, o lateral espanhol marcou um autogolo que abriu o marcador a favor do adversário.

Ora veja:

Jesús Navas" first touch of the match resulted in a beautiful finish... in his own net!pic.twitter.com/wWIKZ4TEzo - The Red Fury (@SpainSystem) November 6, 2022