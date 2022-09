Veja as imagens que levaram a que o clássico do Equador se jogasse em dois dias

Emelec-Barcelona foi suspenso no domingo à noite e prosseguiu segunda-feira de manhã, já sem público. Veja os momentos de tensão e o arremesso de garrafas que acertaram nos jogadores visitantes

O clássico do Equador entre o Emelec e o Barcelona começou no domingo e só acabou esta segunda-feira de manhã e já sem público no estádio, depois de ter sido suspenso por arremesso de objetos contra os jogadores da equipa visitante.

O desafio começou e logo a abrir os visitantes, o Barcelona de Guayaquil, marcou. Mas o árbitro foi ver o VAR e sete minutos depois invalidou o golo, mas os ânimos nas bancadas já tinham aquecido. Depois os visitantes marcaram e nos festejos levaram com uma chuva de garrafas, com alguns jogadores a serem atingidos. O árbitro foi forçado a suspender temporariamente o jogo, os visitantes não quiserem reentrar em campo por questões de insegurança, e o jogo acabou por ser definitivamente suspenso. Foi retomado na manhã de segunda-feira e os visitantes acabaram por vencer por 3-1.

Veja as imagens dos atos que levaram à suspensão da partida: