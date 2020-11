Vasco empata em São Paulo e equipa de Sá Pinto deixa zona de despromoção

Embalado pelos bons resultados recentes (dois empates e uma vitória), o Vasco prepara-se para enfrentar o Ceará no dia 30 de novembro,

O Vasco da Gama, treinado por Ricardo Sá Pinto, segue em plena evolução no campeonato brasileiro. Desta vez, diante do São Paulo, que estava a lutar pela liderança da competição, o Vasco da Gama conseguiu empatar e somar mais um ponto este domingo. Foi o terceiro jogo seguido sem derrotas da equipa do Rio de Janeiro. Com 24 pontos, os vascaínos deixaram a zona de despromoção e ocupam agora a 16ª posição. Os paulistas estão em terceiro, com 37 pontos.

A equipa de Sá Pinto inaugurou o marcador. aos 18 minutos, quando o argentino Cano marcou mais um golo na competição ao bater o guarda-redes Tiago Volpi,, com um remate cruzado. O São Paulo empatou ainda no primeira tempo, aos 33 minutos, com o avançado Luciano.

Bem posicionado defensivamente e ciente da alguma limitação técnica, o Vasco deu pouco espaço para o rival no segundo tempo e conseguiu ficar no 1-1, neste domingo à tarde, no Morumbi, na 22ª jornada do Brasileirão.

Embalado pelos bons resultados recentes (dois empates e uma vitória), o Vasco prepara-se para enfrentar o Ceará no dia 30 de novembro, às 21h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.