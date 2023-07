Vários jogadores continuam na porta de saída do Manchester United

Fred, Donny van de Beek, Eric Bailly, Harry Maguire e Scott McTominay não têm a permanência assegurada nos red devils na próxima temporada.

Com a nova temporada a aproximar-se, o Manchester United continua a ter vários nomes na porta de saída, esperando-se a maioria deixe mesmo o clube durante o mês de agosto.

De acordo com a Sky Sports, o campeão turco Galatasaray, do internacional português Sérgio Oliveira, mantém-se interessado na contratação de Fred, faltando apenas que chegue a acordo com os red devils para a transferência do médio brasileiro, que tem apenas mais um ano de contrato.

A Real Sociedad também não desiste de Donny van de Beek, que já admitiu publicamente que poderá deixar Old Trafford neste mercado, depois de nunca se ter conseguido afirmar na Premier League.

Por sua vez, Eric Bailly, central costa-marfinense que foi emprestado em 2022/23 ao Marselha, deverá resolver o futuro na próxima semana, após ter gerado o interesse de dois emblemas da Arábia Saudita.

De resto, o central Harry Maguire - tem sido apontado ao West Ham - e o médio Scott McTominay também não têm a permanência assegurada no Manchester United na próxima época, mas o clube não tem pressa de os vender e apenas vai considerar ofertas que "reflitam os seus valores de mercado".

Leia também Portugueses Aconselha Podence a sair dos Wolves: "Consigo vê-lo no Manchester City" Gabriel Agbonlahor, antigo avançado inglês, aconselhou o extremo português a deixar o Wolverhampton e a mudar-se para uma equipa "melhor e mais técnica", dizendo que encaixaria no campeão europeu e inglês.