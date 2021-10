Vários clubes ingleses estão interessados em ter Hazard, com dois à cabeça

Hazard, futebolista belga do Real Madrid

ESPN avança que, entre os múltiplos interessados, estão o Chelsea, representado com sucesso pelo belga entre 2012 e 2019, e o novo-rico Newcastle

Sem estatuto de titular na equipa de Carlo Ancelotti, o merengue Hazard poderá deixar o Real Madrid em janeiro próximo, mês em que o mercado reabre, e regressar à Premier League, de onde saiu, em 2019, deixando para trás o Chelsea.

Segundo a cadeia televisiva ESPN, o clube presidido por Florentino Pérez, que desembolsou cerca de 100 milhões de euros pelo avançado belga, terá sido sondado, entretanto, por vários emblemas ingleses para saber a disponibilidade de negócio.

A ESPN avança que, entre os múltiplos interessados na aquisição de Hazard daqui a três meses, estão o Chelsea, representado com sucesso pelo belga entre 2012 e 2019, e o novo-rico Newcastle, atualmente debruçado no reforço do plantel principal.

O belga tem ficado aquém das altas expectativas depositadas sobre si aquando da chegada a Bernabéu. Em 52 jogos, Hazard marcou apenas cinco golos e fez sete assistências, produtividade muito baixa em comparação com aquilo que fez no Chelsea.

O treinador do Real Madrid como que deu força a esta hipótese de saída. Em conferência de Imprensa, realizada na sexta-feira, Ancelotti abriu a porta do Bernabéu a Hazard, quando questionado sobre a sua (pouca) utilização.

"O problema [com o Hazard] é que agora o treinador prefere outro jogador. Temos de ter em conta os pensamentos de cada jogador. (...) Se um jogador quiser sair, tem de sair. Não há dúvidas quanto a isso", afirmou o técnico italiano.

Caso Hazard saia de Madrid em janeiro próximo, terminará a ligação mais cedo do que o previsto. O belga tem um contrato válido com os merengues até junho de 2024.