"Varane tem sido terrível desde que chegou, o Rangnick tem de o deixar de fora do onze"

O internacional francês, de 28 anos, tem 19 jogos realizados pelo Manchester United.

Raphael Varane foi contratado pelo Manchester United esta temporada e não está a conseguir manter o nível a que habituou os adeptos quando representava o Real Madrid. O defesa-central tem figurado no onze inicial, mas há quem defenda que o lugar do francês é mesmo no banco de suplentes.

Tim Sherwood, ex-futebolista e agora treinador de futebol (está sem clube depois de passagens pelo Tottenham e Aston Villa), diz que Varane se tem exibido a um péssimo nível e que a melhor dupla de centrais dos red devils é composta por Maguire e Lindelof.

"Trata-se da melhor parelha de centrais. Harry Maguire é melhor com Victor Lindelof. Se se fala de Raphael Varane temos de dizer que ele tem sido terrível desde que chegou ao clube. Têm Maguire que quer defender a linha média e Varane que quer defender mais lá em cima, por isso não estão nivelados um no outro. Quando o Lindelof jogou na frente ao Brighton, o Manchester United parecia melhor, eles pareciam melhor com aqueles dois. Trata-se de encontrar a melhor dupla. Então o treinador tem de ser forte e deixar de fora [do onze inicial] um jogador que ganhou a Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo", defendeu Sherwood num programa de comentário da televisão britânica Sky Sports.