Varane revela os três clubes onde podia terminar a carreira

Francês dá o Manchester United, o Lens e o Real Madrid como possibilidades. Lembra que a possibilidade de acabar no Santiago Bernabéu é a mais complicada

Raphael Varane já disse adeus ao futebol de seleções. O central francês despediu-se dos seus adeptos e, numa entrevista, comentou o final de carreira absoluto, em clubes.

"Terminarei a carreira no Real Madrid, no Manchester United ou no Lens [as três equipas onde jogou]. O certo é que não jogarei em outro clube", explicou o central dos red devils, em conversa com a GQ.

O central, que passou a maior parte da carreira no Real Madrid, ficando 10 temporadas na capital espanhola, lembrou que a possibilidade de voltar ao Santiago Bernabéu parece ser a menos viável.

"No Real Madrid parece-me complicado, porque não devo voltar. O mais provável é terminar aqui em Manchester ou no Lens", explicou.