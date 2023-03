Varane retirou-se da França aos 29 anos: "Temo que as carreiras fiquem mais curtas"

Central do Manchester United explicou a sua precoce retirada internacional com o pesado calendário desportivo a que os jogadores de alto nível estão sujeitos.

Raphael Varane anunciou em fevereiro que iria retirar-se da França aos 29 anos e, esta sexta-feira, explicou que a decisão foi motivada pelo desgaste provocado pelo pesado calendário a que os jogadores de alto nível estão sujeitos, prevendo consequências na longevidade das carreiras.

"O calendário já está mais do que cheio. Os jogadores trabalham mais do que deviam e isto só vai ficar cada vez pior. Temo que comecemos a ver carreiras muito mais curtas e jogadores a desistir da equipa francesa muito cedo, porque o que nos pedem, física e mentalmente, ultrapassa os limites. O facto de eu ter anunciado o fim da minha carreira internacional sem esconder as razões fez sentido para muitos jogadores", afirmou o central do Manchester United, em declarações à edição francesa da revista GQ.

"Acreditem, todos os jogadores internacionais que jogam na Europa e nunca param atravessam períodos de má forma que duram vários meses, ou lesionam-se. Os jogadores jovens que são titulares na França e aqueles que jogaram no Mundial vão ter de fazer muitos sacrifícios para manterem-se no topo durante dez anos. E pode ser ainda mais difícil do que aquilo que eu experienciei", completou Varane.

Varane era um dos capitães da seleção francesa, tendo-se despedido ao fim de 93 internacionalizações (cinco golos), que culminaram na conquista do Mundial'2018, na Rússia.