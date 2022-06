Varane reconhece: "Temos de fazer melhor, trabalhar arduamente"

Defesa-central francês já prepara a nova época, onde vai ser preciso trabalhar muito para ter resultados mais positivos do que em 2021/22, avisa.

A temporada do Manchester United foi uma desilusão para os adeptos, responsáveis do clube e para os jogadores. Dar a volta por cima e começar a melhorar em 2022/23 é o que passa pela cabeça da equipa, como dá conta Raphael Varane, defesa-central que chegou a Old Trafford na época que passou.

"É uma nova época, um novo começo. Estamos todos ansiosos por conhecer o novo treinador [Erik ten Hag]. Temos de fazer melhor, ganhar todos os jogos. E para isso temos de treinar arduamente. Temos de trabalhar no duro e preparar a nova época", alertou, em declarações ao canal oficial dos red devils.