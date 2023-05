Varane e os tempos do Real: "Via-se o medo nos adversários"

Central do Manchester United conversou com a BT Sports sobre a estadia no Santiago Bernabéu

Atualmente no Manchester United, Raphael Varane recordou os já mais de 10 anos de carreira de futebolista profissional. Num programa dedicado a equipamentos, em que o francês revisitou algumas das antigas camisolas que usou, o central destacou a passagem pelo Real Madrid como um marco importante.

"Foi uma grande responsabilidade assinar pelo Real Madrid. A camisola é especial, mas é pesada de vestir. Via-se o medo nos olhos dos adversários. Gostei muito de lá jogar e de todos os títulos que consegui conquistar. Em Madrid entrei numa nova dimensão", explicou.

Apesar de ter conquistado muito no Santiago Bernabéu e de já ter ganho troféus no Manchester United, Varane destacou o Mundial 2018 como a grande recordação da carreira. Na Rússia, a França conquistou o segundo título mundial da sua história.