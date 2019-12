VAR e os lances de fora de jogo levam a esclarecimento do Internacional Board

Em Inglaterra a última jornada ficou marcada por golos anulados por foras de jogo milimétricos, chovendo críticas sobre estas decisões do videoárbitro

A Internacional Football Association Board (IFAB), organismo que regula as leis do jogo no futebol, decidiu tomar uma posição pública em relação à atuação do VAR, nomeadamente em lances de fora de jogo, manifestando que as indicações dadas para considerar um lance irregular não estão a ser bem interpretadas. A polémica cresceu de tom depois de mais um fim de semana com decisões polémicas e golos anulados na Premier League por ação do videoárbitro, como, entre outros, o lance que impediu o Wolverhampton de empatar o jogo em Liverpool: foi assinalado um milimétrico fora de jogo a Jonny antes deste cruzar para Pedro Neto faturar.

Lukas Brud, secretário-geral do IFAB citado pelo "L'Équipe", assegurou que novas diretivas serão dadas no final da Assembleia Geral anual do organismo, agendada para o final de fevereiro. O dirigente, acrescentou que no que confere aos foras de jogo, o VAR só deve intervir em "situações claras e óbvias". Mais, deu a entender que há um conceito de dúvida ou margem de tolerância que deve prevalecer em casos duvidosos. "Se uma situação não é clara à primeira vista, então não deve ser considerada. Olhar para uma câmera de um ângulo é uma coisa, mas olhar a quinze, procurando encontrar algo pode estar ou não ali, essa não era a ideia original."