VAR do Palmeiras-São Paulo fora da 17.ª jornada do Brasileirão

Emerson de Almeida Ferreira e Marcus Vinicius Gomes estão "sob avaliação".

A Confederação Brasileira de Futebol retirou Emerson de Almeida Ferreira e Marcus Vinicius Gomes, videoárbitros do encontro entre Palmeiras e São Paulo, a contar para a Taça do Brasil, da escala para a 17.ª jornada do Brasileirão.

A dupla de árbitros estaria no jogo entre Athletico e Internacional deste sábado, mas após as a CBF informou que a mesma está "sob avaliação do seu desempenho técnico", após o polémico clássico paulista, que terminou com a eliminação da formação comandada por Abel Ferreira, após desempate por grandes penalidades.

A retirada surgiu horas depois de o Palmeiras enviar à CBF um documento em que reclama da atuação do árbitro Leandro Vuaden e da equipa de VAR. O documento aponta erros que, de acordo com o "Verdão", foram cometidos pela equipa de arbitragem no duelo com o São Paulo. A direção do Palmeiras também solicitou os áudios da comunicação entre árbitro e videoárbitros.