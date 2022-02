VAR acaba com a festa da Roma e interrompe série vitoriosa de Mourinho

Golo anulado ao minuto 90 impediu o triunfo na receção ao Génova, penúltimo classificado da Serie A.

A Roma não foi além de um empate sem golos na receção ao Génova, num encontro da ronda 24 do campeonato italiano. A equipa de José Mourinho viu assim interrompida uma série de três vitórias seguidas, duas para a Serie A e outra para a Taça.

Zaniolo, ao minuto 90, introduziu a bola na baliza do Génova, proporcionando um momento de festa que terminou quando o árbitro, após recorrer ao VAR, assinalou falta de Abraham na jogada.

Com Sérgio Oliveira titular e substituído ao minuto 56 - além de Rui Patrício na baliza -, a Roma bem tentou, mas não conseguiu vergar o penúltimo classificado do campeonato, que jogou com menos um desde o minuto 68. Zaniolo também acabaria expulso, nos descontos, por protestar o golo anulado.

A Roma passa a totalizar 39 pontos no sexto lugar da classificação da Série A.