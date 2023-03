Van Nistelrooy crente num talento do PSV: "Pode tornar-se no melhor do Mundo"

Xavi Simons está a encantar o treinador dos neerlandeses, que augura um grande futuro para o ex-jogador do PSG

Está a correr bem o regresso de Xavi Simons ao país de origem, os Países Baixos. O jovem de 19 anos continua a ser importante no PSV e Ruud Van Nistelrooy acredita que o jogador pode chegar ao topo do futebol mundial.

"Quando olho para o potencial de Xavi Simons... ele pode tornar-se no melhor do mundo, claramente. Daqui a uns anos vamos estar a dizer o quão incrível é poder ter este miúdo na seleção", analisou o técnico do PSV.

Depois de terminar contrato com o PSG, Simons chegou ao campeonato do seu país no último verão. Em todas as competições, leva um total de 36 partidas, 14 golos marcados e seis assistências.