Van Gaal confia que pode guiar Países Baixos ao título mundial

Experiente técnico neerlandês, aposentado desde 2016, vai orientar a formação europeia pela terceira vez na longa carreira

Substituto de Frank de Boer no comando técnico da seleção dos Países Baixos, o "catedrático" Louis Van Gaal apontou, na apresentação oficial enquanto selecionador neerlandês, à conquista do título de campeão mundial, sem detalhar se já no Catar.

"O meu objetivo pessoal é tornar-me campeão mundial [de seleções], mas não o faço por mim próprio. Faço-o para ajudar o futebol neerlandês. Foi por isso que eu disse que sim [ao convite da federação]", afirmou, na terça-feira, o experiente treinador de 70 anos.

Regressado ao ativo cinco anos depois - retirara-se de funções em 2016 e vivia no Algarve -, Van Gaal revelou, com algum humor à mistura, que se vislumbrou como o sucessor ideal de De Boer na liderança da seleção dos Países Baixos.

"Estou reformado há cinco anos e vi a necessidade disto. Quem mais o deveria fazer? [risos]", referiu o experiente técnico neerlandês, que vai orientar a equipa "laranja" pela terceira vez na carreira (primeiro de 2001 a 2002 e, depois, de 2012 a 2014.

Após uma campanha dececionante no Euro'2020, ao ser eliminada nos oitavos-de-final, a seleção dos Países Baixos procura agora qualificar-se para o próximo Mundial (Catar), algo que não conseguiu em 2018.

Com três jogos disputados no grupo G de apuramento para a competição intercontinental, os Países Baixos somam seis pontos (duas vitórias e uma derrota) e ocupam o segundo lugar da classificação, que dá direito a disputar um play-off.

A nova estreia de Van Gaal está agendada para 1 de setembro. Nesse dia, a seleção europeia vai enfrentar a Noruega, seguindo-se, em 4 e 7 do próximo mês, os duelos com Montenegro e Turquia.