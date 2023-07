Van Dijk sucede a Henderson e torna-se capitão do Liverpool

Trent Alexander-Arnold foi nomeado vice-capitão dos reds.

O Liverpool anunciou esta segunda-feira que o central neerlandês Virgil van Dijk vai suceder a Jordan Henderson como capitão do clube, com Trent Alexander-Arnold a ter sido nomeado vice-capitão.

Depois da transferência do médio inglês para os sauditas do Al Ettifaq, o central de 32 anos, que também capitaneia a seleção dos Países Baixos, foi elegido para assumir o papel de líder no balneário, ao passo que o lateral direito sucede a James Milner, que saiu em final de contrato para o Brighton e era o antigo "vice".

Van Dijk representa o Liverpool há seis temporadas, tendo sido contratado ao Southampton no verão de 2017. Já Alexander-Arnold, de 24 anos, foi formado em Anfield, sendo um titular habitual da equipa principal desde a mesma altura.