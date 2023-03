Van Dijk responde às críticas: "Será que coloquei a fasquia irrealmente alta?"

Marco Van Basten lançou críticas à exibição do central do Liverpool na derrota dos Países Baixos frente à França (0-4).

Marco van Basten, antigo avançado neerlandês, criticou na segunda-feira a exibição do capitão Virgil van Dijk na goleada sofrida pelos Países Baixos frente à França (0-4), na primeira jornada da qualificação para o Euro'2024.

Apesar de a "Laranja Mecânica" ter respondido à derrota com uma vitória por 3-0 frente a Gibraltar no segundo jogo, Van Basten considerou que o central do Liverpool não é bom a liderar uma equipa.

"Ele faz barulho, mas não diz nada. Ele não é claro. Um bom capitão pensa alto e torna claro o que se está a passar. Ele fica a meio. Ele cria caos e isso leva a desentendimentos, que é o que, enquanto capitão, se deve evitar. No balneário ele é bom, mas taticamente e tecnicamente não. Precisamos de outro senhor no campo. Isto tem a ver com liderança. Isto é verdade e é culpa dele. É isto que significa querer vencer a todo o custo", referiu, em declarações ao canal Ziggo Sport.

Após a vitória frente a Gibraltar, Van Dijk foi questionado sobre as críticas do compatriota, desvalorizando-as e dizendo que são consequência do sucesso que já desfrutou ao longo da carreira.

"Isto não me serve de nada. Toda a gente tem direito à própria opinião atualmente. Será que coloquei a fasquia irrealmente alta? Como é que isso é possível? Nunca foi perfeita ou consistente, que é a palavra certa. Já tivemos muito sucesso enquanto equipa. Os jogadores de futebol sabem que são melhores do que o resto das pessoas, mas também têm picos e baixos de forma. É normal que não consigas ser sempre consistente ou que tenhas uma fase, enquanto clube ou jogador, em que estás à procura do teu nível. As pessoas não deveriam esquecer isso. É normal que as pessoas cometam erros, faz parte do futebol e é algo humano. Apesar das pessoas que têm autorização para dizerem seja o que for, de forma a tornarem um assunto grande, nós sabemos melhor do que ninguém quando estamos a fazer algo bom ou mau", respondeu o defesa.