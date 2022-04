Van Dijk realça impacto de Luis Díaz: "É perigoso, extraordinário e adaptou-se rapidamente"

Luis Díaz, extremo colombiano do Liverpool

Central neerlandês expressou elogios ao rendimento e envolvência do ex-FC Porto na equipa de Anfield

Chegou, viu e está a (con)vencer em Liverpool. Luis Díaz, além de conquistar, em curto período de tempo, espaço nas opções de Jurgen Klopp, está, paulatinamente, a fazer render vários colegas: o mais recente admirador público é Virgil van Dijk.

O central neerlandês, umas das figuras da formação dos reds, realçou o nível de capacidade ofensiva do extremo colombiano ex-FC Porto e o rápido impacto.

"É um jogador muito perigoso, é capaz de produzir momentos muito perigosos com a sua criatividade. E está aqui há apenas dois meses. Normalmente, o período de adaptação é difícil, mas [Diaz] é extraordinário e ótima pessoa", afirmou van Dijk.

"Foi capaz de colocar a sua grande qualidade ao serviço da equipa muito rapidamente", completou o defesa do Liverpool, em entrevista à agência espanhola EFE.

Díaz, lançado no onze inicial por Klopp nos últimos quatro de seis jogos - dois golos e três assistências - deverá estar entre as opções principais do técnico para o primeiro duelo das "meias" da Champions, ante o Villarreal, na próxima quarta-feira.