Van der Sar vai continuar nos cuidados intensivos: "Condição preocupante"

Antigo guarda-redes e ex-diretor geral do Ajax sofreu uma hemorragia cerebral enquanto passava férias numa ilha da Croácia

Edwin van der Sar, antigo guarda-redes do Manchester United e da seleção dos Países Baixos, continua nos cuidados intensivos. A informação foi dada pelo Ajax, este sábado.

"Edwin van der Sar vai continua nos cuidados intensivos. A sua condição é estável, mas continua a ser preocupante", escreveu o emblema de Amesterdão, nas redes sociais.

Quando passava férias numa ilha da Croácia, Edwin van der Sar, antigo guarda-redes neerlandês, sofreu uma hemorragia cerebral, encontrando-se numa unidade de cuidados intensivos daquele país.

Em finais de maio, Van der Sar deixou o cargo de diretor-geral do Ajax, dizendo-se "exausto" após mais de uma década integrado na direção do clube de Amesterdão.

