Van der Sar está estável, mas continua nos cuidados intensivos

Antigo guarda-redes sofreu uma hemorragia cerebral e está internado.

Edwin van der Sar continua internado numa unidade de cuidados intensivos - agora nos Países Baixos - e a situação clínica mantém-se "estável", de acordo com a última atualização feita pela esposa do neerlandês, este sábado. O antigo guarda-redes estava hospitalizado na Croácia há uma semana, depois de ter sofrido uma hemorragia cerebral, tendo sido, entretanto, transferido para um hospital no seu país.

"O Edwin foi enviado de volta para o seu país na sexta-feira e continua na unidade de cuidados intensivos de um hospital holandês. A sua situação mantém-se: está estável, não corre risco de vida e consegue comunicar. A família Van der Sar gostaria de expressar a sua mais profunda gratidão ao Hospital Universitário de Split pelos cuidados ao longo da última semana. O Edwin precisa de continuar nos cuidados intensivos para ser examinado, e a família espera que ele se possa focar na recuperação depois disso", lê-se numa publicação partilhada pelo Ajax, assinada pela companheira do ex-CEO do clube.