Van der Sar ameaçado por grupo de adeptos após derrota do Ajax

Diretor executivo estava junto da família, sendo ameaçados enquanto deixavam o estádio após a derrota caseira frente ao Feyenoord.

Edwin van der Sar, antigo guarda-redes e atual diretor executivo do Ajax, foi encurralado e ameaçado por adeptos, juntamente com a família, enquanto deixava o estádio do clube logo após a derrota no clássico com o Feyenoord (2-3), que deixou a equipa de Roterdão com o título neerlandês mais bem encaminhado.

De acordo com o jornal neerlandês De Telegraaf, o dirigente foi surpreendido por um grupo de quatro jovens, que estariam sob o efeito de bebidas alcóolicas, no parque de estacionamento da Johan Cruyff Arena, sendo que os seguranças do clube impediram que a situação ganhasse contornos mais graves.

A razão das ameaças estarão relacionados com rumores que apontam para uma vontade de Van der Sar em recontratar Marc Overmars, antigo diretor desportivo que foi afastado do Ajax no verão passado, na sequência de um escândalo de assédio sexual.

À 26.ª jornada da Eredivisie, o Ajax, atual segundo classificado com 55 pontos, passou a estar a seis do líder Feyenoord (61).

