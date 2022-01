Van de Beek recusou empréstimo para o Newcastle, avançam ingleses

Van de Beek foi abordado para uma cedência até ao final da época, mas terá recusado devido à posição delicada do Newcastle na Premier League

O jornal inglês The Telegraph avançou hoje que o Newcastle, penúltimo classificado da Premier League, contactou Donny van de Beek com vista a perceber a disponibilidade do médio para integrar o plantel magpie até ao final da época, mas que a proposta terá sido prontamente recusada.

Segundo a publicação, a posição delicada do Newcastle terá sido o grande fator que influenciou a rápida recusa do médio de 24 anos, apesar da escassa utilização no Manchester United. O Newcastle estará, no entanto, confiante na contratação, ainda neste mercado de inverno, do central Diego Carlos, do Sevilha.

Donny van de Beek soma apenas 381 minutos em campo pelo Manchester United na atual época, 69 deles na Premier League, onde atuou em oito partidas e apontou um golo.