Van de Beek parece ter encontrado uma solução... graças ao sogro

Van de Beek com pouco espaço no Manchester United

Crystal Palace estará na linha da frente para receber o médio por empréstimo.

Parece cada vez mais claro que Donny Van de Beek vai deixar o Manchester United neste mercado de inverno. De acordo com a Sky Sports, é o Crystal Palace que está agora na linha da frente para receber o médio internacional pelos Países Baixos.

Segundo a informação, papel decisivo para este eventual desfecho teve Dennis Bergkamp. O antigo craque neerlandês terá falado com Vieira, agora treinador do Palace e com quem jogou no arsenal, de modo a abrir as portas do clube ao jogador.

Van de Beek, refira-se, namora com Estelle, filha de Berhgkamp. Esta época participou em 14 jogos, com um golo marcado.