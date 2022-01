Van de Beek estava perto do Palace, mas Lampard quer o médio em Goodison Park

Van de Beek com pouco espaço no Manchester United

Antigo internacional inglês é o mais forte candidato para a sucessão de Benítez. Jogador não deve continuar no United na segunda metade da época

São duas possibilidades fortes para estes últimos dias de mercado, de acordo com a imprensa inglesa: a entrada de Lampard no Everton e a saída de Van de Beek do United. Os dois podem mesmo encontrar-se em Goodison Park.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o antigo internacional inglês, que não está garantido ainda no banco do Everton, olha para o nome de Van de Beek com interesse e pretende tentar convencer o novo clube a garantir a contratação do jogador.

Ainda assim, o Crystal Palace mantém-se na corrida por um médio que continua a ser pouco utilizado, mesmo depois da entrada de Ralf Rangnick no Manchester United.