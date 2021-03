A polémica proposta de Van Basten: acabar com a lei do fora de jogo

Antigo goleador de Ajax e Milan e ex-diretor técnico da FIFA, entre 2016 e 2018, enunciou, em declarações à Sky Sports, as eventuais vantagens com o fim da Lei 11 do futebol

Marco Van Basten, um dos melhores futebolistas da história e vencedor de três Bolas de Ouro, sugeriu, esta quarta-feira, a abolição da lei (n.º 11) do fora de jogo, o que, opina o próprio, beneficiaria a vertente ofensiva e dificultaria a defensiva.

"Estou convencido que a regra do fora de jogo não é boa. Pelo menos gostaria que se experimentasse eliminá-la, para mostrar que o futebol também é possível sem essa regra. Acredito que o jogo seria melhor sem ela", afirmou o holandês.

O antigo diretor-técnico da FIFA, entre 2016 e 2018, apresentou argumentos para sustentar a opinião pessoal de que "as equipas encontrariam uma forma de jogar" sem a existência da lei 11, implementada em 1848 e adaptada ao longo dos tempos até à atualidade.

"Se desaparecer o fora de jogo, a linha defensiva desce mais. Vão dizer que os defesas recuam porque ficarão com receio que os avançados apareçam pelas costas. Mas aí ficam todos em cima do guarda-redes. (...) Se os avançados puderem movimentar-se por detrás dos defesas haverá mais possibilidades de golo", explicou Van Basten.

O antigo avançado holandês julga que, sem a aplicação da lei do fora de jogo, a "missão de defender seria bem mais difícil" e que "poderia haver um ou mais jogadores mais adiantados para colocares a bola logo no ataque" depois de recuperada.

Van Basten entende ainda que a equipa em posição de ataque "tem de estar mais atenta do que está" atualmente, porque o "campo ficaria maior", pelo que "há mais opções para os jogadores em posse explorarem isso".

A sugestão apresentada pelo ex-diretor técnico da FIFA relaciona-se também com as discussões suscitadas face às muitas vezes dúbias posições dos futebolistas no momento ofensivo e em direção à baliza.

"As pessoas querem ação. Quanto tempo se passa a discutir se um jogador está ou não em jogo? Demasiado!", atirou, de forma crítica, Van Basten.

Em declarações proferidas à Sky Sports, o antigo jogador de Ajax e Milan considerou, por fim, que há "muito que fazer" pelas entidades reguladoras para tornar o "fantástico" futebol "mais interessante e excitante".