Valverde pode não ser castigado pela agressão a Baena: veja o porquê

Nem o jogador supostamente agredido nem o Villarreal pretendem avançar para uma acusação. Caso haja castigo, Valverde pode ficar impedido de jogar entre três a 12 partidas

O caso de Fede Valverde e Álex Baena vai ocupando grande parte da atenção da comunicação social espanhola. Horas depois da suposta agressão do jogador do Real Madrid ao extremo do Villarreal, o jornal AS veio explicar que o uruguaio pode acabar sem qualquer castigo.

De acordo com o mesmo jornal, a intenção do Villarreal e do próprio Baena é não denunciar Valverde pela alegada agressão no final do encontro entre o Submarino Amarelo e o Real Madrid (2-3). Perante esta atitude, será complicado o jogador merengue acabar castigado, ainda que não impossível.

A polícia dirigiu-se ao local e tomou conta da ocorrência. Caso o assunto chegue à Comissão Antiviolência pode, de seguida, aterrar nas mãos do Comité da Competição, que ajuizará o caso e que poderá avançar para um castigo entre os três e os 12 jogos para o médio uruguaio do Real Madrid.