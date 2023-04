Valverde já conhece possível castigo por agressão a Baena

Comissão nacional de antiviolência, de Espanha, remeteu o caso para o Comité da Federação. Castigo pode ir de quatro até aos 12 jogos. Decisão final será conhecida no próximo mês e meio

Fede Valverde vai ver o seu caso analisado pelo comité da Federação Espanhola. A comissão antiviolência decidiu remeter o processo da agressão do jogador do Real Madrid a Baena, do Villarreal.

De acordo com a imprensa espanhola, um juiz irá agora analisar o caso e, até dentro de um mês e meio, tomar uma decisão quanto ao castigo do uruguaio, que poderá receber uma suspensão entre quatro a 12 jogos.

Ao não tomar uma decisão no processo, a comissão antiviolência, de Espanha, não aplicou uma lei que, no caso de agressão, contempla proibição entre um a seis meses de entradas em qualquer recinto desportivo.

Ao admitir o ato da agressão, Valverde deve ver o castigo ser conduzido à pena mínima, ou seja, quatro partidas de suspensão. Ainda assim, Baena fez uma queixa junto da polícia e, portanto, o uruguaio poderá não ser julgado apenas pela via desportiva.