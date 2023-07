Valverde absolvido pela suposta agressão a Baena

Comité de Competição analisou as depoimentos de vários intervenientes e decidiu não castigar médio uruguaio. Juiz de instrução da Federação espanhola tinha indicado um castigo de cinco partidas

Fede Valverde foi absolvido do caso da suposto agressão a Baena, jogador do Villarreal. O médio do Real Madrid não ficará de fora de qualquer partida.

O Comité da Competição, depois de analisar a defesa do Real Madrid e os depoimentos de vários intervenientes no caso, como Baena, Valverde ou Odriozola, decidiu absolver o médio uruguaio.

O juiz instrutor da Federação Espanhola tinha indicado um castigo de cinco jogos para o médio, na sequência da suposta agressão, que terá acontecido no início do mês de abril, depois do Real Madrid-Villarreal.