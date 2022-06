Valores estimados de uma futura transferência: Rúben Dias lidera na defesa

De acordo com um estudo do Observatório do Futebol, Rúben Dias poderá ser vendido por 109,6 milhões de euros. É o valor mais alto para um defesa.

O Observatório do Futebol (CIES) publicou, esta segunda-feira, um estudo relativo aos valores estimados de futuras transferências no futebol. Kylian Mbappé, que recentemente renovou por três anos com o PSG, lidera a lista e o português Rúben Dias tem o valor mais alto no que a defesas diz respeito.

A tabela é então liderada pelo avançado francês, com um valor de 206 milhões de euros. Segue-se o atacante do Real Madrid Vinícius Júnior (185M) e o reforço do Manchester City Erling Haaland (153M).

No oitavo posto aparece o colombiano Luis Díaz, ex-FC Porto e agora ao serviço do Liverpool, com uma estimativa de uma venda por 110 milhões de euros.

Logo em nono aparece o primeiro defesa: trata-se do internacional português Rúben Dias, do Manchester City, que poderá render 109,6 ME, de acordo com o relatório referido. Os portugueses Bruno Fernandes (97,8ME) e João Félix (90,8ME) figuram no top-20.

Relativamente aos guarda-redes, é Gianluigi Donnarumma (€74M), do PSG, que lidera. Nos médios, Pedri, com 135ME, "vence a corrida".

Nota também para Darwin Núñez, dianteiro do Benfica, que poderá render 70 milhões de euros às águias, segundo o CIES. É o futebolista a jogar fora dos cinco principais campeonatos com um valor de venda estimado mais alto.

Noutras curiosidades, no top-100 de jogadores, 41 disputam a Premier League; Kevin de Bruyne (57ME) é o futebolista mais velho no top-100 e Gavi (58ME) o mais novo.

Confira a lista completa aqui.