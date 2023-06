Valladolid desceu de divisão: "Ronaldo não sabe em que país vive"

Presidente da Câmara de Valladolid critica Ronaldo Nazário, dono do clube espanhol. O brasileiro criticou a autarquia por falta de apoio e o edil respondeu.

O Valladolid desceu de divisão na última jornada da LaLiga e o dono e o presidente da Câmara daquele conselho vão trocando acusações. Ronaldo Nazário, antigo futebolista brasileiro que é proprietário daquele emblema espanhol, queixou-se de falta de apoio da autarquia e Óscar Puente respondeu, fazendo também críticas ao "Fenómeno".

"Estou muito triste. Não pelas palavras de Ronaldo, mas porque sou adepto do Valladolid desde sempre. O que aconteceu com Ronaldo não me deixa surpreendido. Estava a ouvi-lo e foi meio alucinante. Não se analisa quem levou a equipa a descer duas vezes em quatro anos. Não há uma conferência de imprensa a assumir a culpa, as responsabilidades. Ao invés disso, há uma distribuição das culpas por todos os setores. Adeptos, imprensa, Câmara... Garanto que prestei todo o meu carinho, empenho e muitos recursos públicos ao clube", apontou em declarações no programa "El Larguero", da rádio Cadena SER.

"As declarações de Ronaldo têm uma dupla intenção. Primeiro, tapar com uma cortina tudo o que se está a passar no clube. Depois, deixar um aviso ao próximo presidente da Câmara. Em jeito de chantagem... O grande problema de Ronaldo é que ele não percebe bem onde está. Não sabe em que país nem em que cidade vive. Em Espanha, fazer o que ele pretende não é possível. Não lhe posso dar o estádio durante 50 anos e assumir os custos. Chegámos a um acordo que está pendente. A Câmara de Valladolid colocou cinco milhões [de euros] no clube. O que o clube fez depois, não sei", atirou.

Óscar Puente ataca ainda, dizendo que Ronaldo o "tentou evitar durante todo o jogo" diante do Rayo Vallecano, o último da época, em que o Valladolid perdeu por 2-1 e desceu ao segundo escalão.

"Até ao dia 17, eu sou o presidente da Câmara. Pela primeira vez, um presidente da Câmara não se sentou no sítio que lhe é devido no estádio. Parece-me uma forma muito feia de terminar as coisas. Fui submetido a uma humilhação muito feia", lamentou.