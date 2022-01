Valência trava candidato Sevilha na La Liga com golo de Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes marcou o golo do Valência no duelo com o Sevilha

Extremo internacional português fez o sétimo golo nesta edição do campeonato espanhol. Corona foi lançado no decurso do jogo pelo técnico sevilhano Julen Lopetegui

O Sevilha empatou, esta quarta-feira, a um golo (1-1) em casa do Valência, que marcou pelo português Gonçalo Guedes, em jogo da 21.ª jornada da I Liga espanhola (La Liga), e atrasou-se na corrida ao título, liderada pelo Real Madrwid.

O extremo internacional português fez o sétimo golo nesta edição do campeonato de cabeça, na resposta a passe de Gayà, aos 44 minutos, já depois de um autogolo do francês Diakhaby dar vantagem aos sevilhanos.

No segundo tempo, Julen Lopetegui tentou de tudo para que os forasteiros chegassem à vitória, incluindo lançar em campo o mexicano ex-FC Porto Jesús Corona, e Gayá, o "capitão" do clube valenciano, ainda foi expulso, aos 88, mas o resultado não se alterou.

Contas feitas, o Sevilha falhou a aproximação ao Real Madrid, ficando com 45 pontos, a quatro do líder, quando ambos têm 21 jogos disputados, à semelhança do Betis, rival e vizinho, que é terceiro, com 37.

Já o Valência, que também contou com Thierry Correia no "onze" - saiu aos 77 -, somou o terceiro jogo seguido sem vencer e é nono, com 29 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Celta de Vigo recebeu e venceu o Osasuna por 2-0, ultrapassando os rivais na tabela, ocupando agora o 12.º posto, com 26 pontos, mais um do que os forasteiros.

Mallo abriu a contagem, aos 29, a passe do argentino ex-Benfica Cervi, e Santi Mina fez o 2-0, aos 38. A 21.ª ronda de 'La Liga' continua com vários jogos adiados e, na quinta-feira, jogar-se-á apenas o Getafe-Granada, um dia antes do arranque da 22.ª jornada.