Valência tenta incluir outro capitão no negócio de Carlos Soler com o Barcelona

Clube de Gonçalo Guedes precisa de encaixar pelo menos 36 milhões no mercado de verão

A atravessar uma situação delicada financeiramente, o Valência tentou incluir José Gayà, um dos capitães da equipa, no negócio com o Barcelona por Carlos Soler, que deverá rumar à Catalunha mal Frenkie De Jong seja vendido, de acordo com o jornalista Gerard Romero.

Os presidentes de ambos os clubes tiveram um almoço conjunto nesta terça-feira, no qual Anil Murthy, dirigente valenciano, quis perceber se o Barcelona teria interesse em contratar Gayà, lateral esquerdo de 26 anos que fez toda a carreira no Mestalla.

Porém, a resposta de Joan Laporta terá sido um não, devido ao Barcelona apenas estar interessado em Carlos Soler, médio de 25 anos que apontou 12 golos e cinco assistências em 37 jogos pelo emblema che.

O jornal As avança que Soler vai mesmo ser reforço do Barcelona no mercado de verão, numa operação que irá custar cerca de 20 milhões de euros aos cofres catalães e que só será completada mal a saida de Frenkie De Jong, principal ativo dos blaugrana, esteja consumada.