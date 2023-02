Valência soma sexta derrota consecutiva e cai para o penúltimo lugar

Festa do Getafe frente ao Valência

André Almeida foi titular na derrota frente ao Getafe (0-1).

O Valência, com André Almeida a titular - saiu aos 83 minutos - perdeu esta segunda-feira pela margem mínima em casa do Getafe (0-1), somando a sexta derrota consecutiva em todas as competições, que ditou a queda para o penúltimo lugar da LaLiga (18.º), à 22.ª jornada.

O único golo da partida foi apontado pelo avançado Borja Mayoral, aos 82 minutos, valendo à formação da casa, que alinhou com Domingos Duarte a titular, a saída da zona de despromoção, passando a ocupar o 16.º lugar da tabela classificativa, com 22 pontos.

Já o Valência continua imerso numa grande crise de resultados, estando a dois pontos do primeiro lugar acima da linha de água (17.º), ocupado pelo Almería (22).