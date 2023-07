Valência quer acabar com ratos no Mestalla e faz apelo aos adeptos

O clube vai pedir aos adeptos para não consumirem sementes de girassol, famoso "snack" em Espanha, no estádio ou em alternativa, para levarem um saco de forma a não deixarem as cascas no chão, motivo que levou a uma elevada presença de ratos nas bancadas ao longo dos últimos tempos.

De acordo com o jornal Marca, o emblema também tem recebido queixas devido ao barulho das máquinas utilizadas para limpar as bancadas e, nesse sentido, vai começar a apelar aos seus adeptos para que não consumam "pipas" no Mestalla ou, em alternativa, para levarem um saco para depositar as cascas.

A iniciativa vai já acontecer no jogo de apresentação aos sócios, diante do Aston Villa, da Premier League, no sábado, e será repetida ao longo da próxima temporada.