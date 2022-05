Valência prepara sucessão de Bordalás e já definiu substituto

De acordo com a imprensa italiana, Gennaro Gattuso está em negociações com o emblema che

O Valência prepara uma substituição no comando técnico da equipa, com José Bordalás na porta de saída e Gennaro Gattuso a rendê-lo no cargo, de acordo com o Tuttomercato.

A fonte garante que o antigo jogador e treinador do Milan, que está sem clube desde que abandonou o Nápoles em 2021, encontrou-se esta terça-feira, acompanhado por Jorge Mendes, com Peter Lim, dono do Valência, em Singapura.

A reunião resultou num acordo verbal para um contrato que será anunciado logo após a rescisão com Bordalás.

Gattuso, de 44 anos, conta com passagens por Sion (Suíça), Palermo, OFI (Grécia), Pisa, Milan e Nápoles desde que deu início à carreira de treinador.