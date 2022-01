Valência menciona "La Casa de Papel": "Os roubos em Madrid começam a tornar-se repetitivos"

Clube valenciano perdeu com o Real Madrid, 4-1, mas o penálti que deu o primeiro golo ao emblema "merengue" está envolto em polémica.

O Valência perdeu este sábado com o Real Madrid, 4-1, no Santiago Bernabéu, em jogo da 20.ª jornada de La Liga. No entanto, a partida ficou marcada por alguma polémica referente ao lance do primeiro golo do emblema "merengue", de penálti, após falta assinalada sobre Casemiro.

Nas redes sociais, o emblema valenciano insurgiu-se contra a decisão do árbitro e até mencionou a conta da famosa série "La Casa de Papel", na qual oito ladrões se juntam para assaltar a Casa da Moeda de Espanha.

"Os roubos em Madrid começam a tornar-se repetitivos", escreveu o Valência.