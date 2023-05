Valência manifesta total "desacordo e indignação" pelo fecho da bancada e vai recorrer

Emblema espanhol emitiu novo comunicado sobre os acontecimentos do passado domingo, na receção ao Real Madrid

Leia o comunicado na íntegra:

"O Valência manifesta total desacordo e indignação pela injusta e desproporcionada sanção imposta pelo Comité da Competição ao clube, com o fecho da bancada durante cinco jogos. O Valência quer denunciar publicamente que nesta resolução do Comité da Competição da Real Federação Espanhola de Futebol mostram provas que contradizem o que diz a Polícia Nacional e LaLiga. Além disso, esta sanção baseia-se em provas que o clube não pôde ver e sem nos ouvir"

O Valência condenou, condena e condenará da forma mais enérgica qualquer ato de racismo ou violência. Estes comportamentos não têm lugar no futebol nem na sociedade e vamos continuar a agir da forma mais contundente para erradicar este flagelo. Por este motivo, o Valência está a colaborar desde o primeiro minuto com a polícia e todas as autoridades competentes para esclarecer os factos ocorridos no último domingo. Além disso, aplicou a sanção máxima possível com a expulsão para sempre do nosso estádio aos adeptos que a Polícia identificou pelos comportamentos racistas.

Por isso consideramos que penalizar e privar todos os adeptos que não estiveram envolvidos nestes infelizes incidentes de verem a sua equipa é uma medida totalmente desproporcionada, injusta e sem precedentes contra a qual iremos lutar.

A luta contra o racismo requer o compromisso real de todas as partes envolvidas, sem usar isso como pretexto para incorrer em graves injustiças. O Valência vai recorrer em última instância do fecho da bancada, sanção que considera totalmente injusta e mais uma infração nas últimas decisões disciplinares que foram tomadas contra o clube. O Valência pede o máximo respeito e rigor para com a nossa instituição e adeptos.

Juntos contra o racismo"