Valência exigiu e Rodrygo corrigiu as suas palavras

Avançado do Real Madrid e do Brasil disse que todo o Estádio Mestalla tinha chamado macaco a Vinícius Jr.

"Eu estava lá e vi como um estádio inteiro gritava macaco". Estas palavras de Rodrygo, na concentração do Brasil, referindo-se aos insultos racistas a Vinícius Jr. em Mestalla, estádio do Valência, já levaram a uma retificação do jogador.

O Valência veio a pública exigir ao jogador merengue uma retificação. "São graves mentiras e pedimos que, como fez o seu treinador [Carlo Ancelotti], retifique", escreveu o Valência em comunicado.

No Twitter, Rodrygo corrigiu as suas palavras: "Tenho máximo respeito pelos adeptos e pelo Valencia. Na mesma conferência de Imprensa em que ressaltei que a Espanha não deve ser considerada uma nação racista, referi-me àquelas pessoas do estádio que cometeram racismo contra o Vini. Em nenhum momento a todos os adeptos. Entendo o futebol como uma atividade que prioriza o jogo, a alegria, o respeito e o espírito desportivo, servindo como palco para divulgar exemplos de bons valores, amizade, companheirismo e convivência pacífica. Estou aqui com minha Seleção para lutar contra o racismo. É o momento de acabar com isso. Com esta chaga. Não bastam palavras. São necessárias ações. Chega de racismo."