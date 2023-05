Valência emite comunicado contra o racismo, mas exige "respeito e rigor"

Clube não quer que se generalize e se classifiquem todos os seus adeptos como racistas

Após a polémica que geraram os insultos racistas a Vinícius Jr. no Valência-Real Madrid de domingo, o clube che emitiu esta terça-feira um comunicado em que condena o racismo, mas no qual também exige respeito e rigor ao informar e relatar um assunto tão sensível.

O Comunicado na íntegra:

"O Valência confirma que a polícia identificou nas últimas horas um total de três adeptos que fizeram gestos racistas contra Vinícius Jr no jogo do passado fim de semana contra o Real Madrid. O Valência está a colaborar com as autoridades na sua investigação para eliminar o racismo de Mestalla. O clube reitera a sua mais firme condenação e a sua posição categórica contra o racismo e a violência em todas as suas formas e atuará com a mesma firmeza com todas as pessoas identificadas, aplicando a medida mais severa: proibir-lhes o acesso vitalício ao estádio.

#JUNTOSContraElRacismo pic.twitter.com/WpcPZfMFY5 - Valencia CF (@valenciacf) May 23, 2023

O Valência não tolera qualquer tipo de ataque racista. O racismo não tem lugar no nosso clube. Há anos que demonstramos, com ações concretas e consistentes, que somos um clube respeitador. Nos últimos anos, o Valência tem liderado a luta contra o racismo, apelando à necessidade de protocolos contra este flagelo nos estádios de futebol. E, em 2019, um adepto foi banido do estádio para toda a vida por fazer gestos fascistas num jogo fora de casa da Liga Europa da UEFA.

O jogo contra o Real Madrid foi transmitido em direto, e é totalmente falso que todo o estádio estivesse a proferir insultos racistas. Nos últimos dias, tem havido muita confusão e desinformação. O Valência quer apelar à responsabilidade e ao rigor. Esta é uma questão muito sensível e todos devem ser factuais e concretos com os factos. Não podemos aceitar que se considere o valencianismo como uma massa adepta racista. Não é verdade. Pedimos respeito.

Não há lugar para o racismo no futebol ou na sociedade.

O Valência condena veementemente o racismo.

JUNTOS CONTRA O RACISMO."