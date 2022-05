Valência despede-se da época 2021/22 com vitória sobre o Celta de Vigo

O Valência venceu este sábado o Celta de Vigo por 2-0, em jogo da 38.ª e última jornada da Liga espanhola, interrompendo uma série de oito partidas sem vencer no campeonato.

A jogar em casa, o Valência, com os portugueses Thierry Correia a titular e Gonçalo Guedes como suplente utilizado, adiantou-se no marcador aos 28 minutos, com um golo do uruguaio Maximiliano Gomez, e ampliou a vantagem aos 60, beneficiando de um autogolo do mexicano Nestor Araújo.

Com este triunfo, o Valência ultrapassou o Celta de Vigo e está em nono, com 48 pontos, longe dos lugares europeus, mas ainda pode perder a posição para o Osasuna, enquanto o Celta de Vigo termina em 11.º, com 46.

O Real Madrid sagrou-se campeão espanhol e terminou o campeonato com 86 pontos somados.