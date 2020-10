Valência defende-se do ataque de Kondogbia e detalha oferta do Atlético

Clube "che" reagiu ao ataque do médio Kondogbia via redes sociais.

É o tema quente do dia no futebol espanhol: Geoffrey Kondogbia, médio do Valência, teceu um duro ataque contra Anil Murthy, presidente do clube, na sequência de uma transferência falhada para o Atlético de Madrid.

"Depois de teres destruído um projeto ambicioso, tiveste que enganar o teu treinador e, por último, a mim. Obrigado, Anil Murthy", escreveu o jogador na sua conta do Instagram.

Ora, de acordo com o As, que cita fontes do emblema do Mestalla, a oferta apresentada pelo Atlético era "impossível de aceitar", dados os termos da mesma. Segundo os "che", os "colchoneros" propuseram um empréstimo com opção de compra, três dias depois do fecho de mercado - o Atlético tem mais tempo para contratar, uma vez que o Arsenal pagou a cláusula de rescisão de Thomas Partey -, motivo pelo qual o Valência rejeitou dar aval à saída de Kondogbia, tido como "jogador-chave" no sistema de Javi Gracia, ainda mais numa altura em que, para o Valência, o mercado estava efetivamente encerrado.

Kondogbia, por sua vez, sente-se "enganado" pela Direção do clube que representa desde 2017, uma vez que o Valência não aceitou qualquer proposta pelo seu passe.